Jalkapallojätin MM-tappio oli liikaa – kaaos puhkesi kotimaassa

Tappiota ei katsottu hyvällä kotimaan pääkaupungissa Brysselissä, jossa puhkesi ottelun jälkeen kaaos. Pettyneet fanit rikkoivat autoja, polttivat sähköpotkulautoja ja rikkoivat kauppojen ikkunoita. Kaduilla on myös ammuttu ilotulitteita sekä hajotettu terassien huonekaluja. VRT:n mukaan Brysselin poliisi on pyytänyt ihmisiä pysymään poissa mellakka-alueelta.

Marokko otti voittonsa myötä ison askeleen kohti pudotuspelipaikkaa. Se on lohkossa toisena tasapisteissä Kroatian kanssa. Molemmilla on kasassa neljä pistettä. Belgia on lohkokolmosena kolmella pisteellä ja tarvitsee todennäköisesti voiton viimeisestä ottelusta edetäkseen jatkopeleihin.