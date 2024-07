Ruotsin juhlille laitettiin stoppi olympialaisissa: "Järkytyin"

– Viime ottelussa ehdimme juhlimaan todella pitkään. Nyt hiukan järkytyin ,koska emme ehtineet juhlia. Ehkä he halusivat meidät nopeasti pois seuraavan ottelun tieltä. En kuitenkaan tiedä. Voimme kuitenkin juhlia pukuhuoneessa, kaksi tärkeää osumaa tehnyt Emma Lindqvist sanoi Sportbladetille.

Ruotsi nousi voiton turvin yksin A-lohkon piikkipaikalle. Se on ainoa maa, jolla on lohkossa kaksi voittoa kahdesta ottelusta. Saksa on lohkon viimeisenä ilman yhtäkään pistettä.