Voitonjuhlat lähtivät käsistä – kuusi kannattajaa kuoli: “Älkää tehkö mitään tappaaksenne”

– Tärkeää on, että fanimme ja yleisö juhlivat hyvin maltillisesti, Feguifootin mediapäällikkö Amadou Makadji kertoo BBC Sport Africalle .

– Heidän on oltava hyvin varovaisia, etteivät he aseta itseään vaaraan, sillä jalkapallon tavoitteena on tuoda iloa, eikä jättää perheitä suremaan.