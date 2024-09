Auto-onnettomuus oli viedä SM-liigastakin tutun hyökkääjän hengen – vakava vamma rajoittaa nyt elämää: "Itsesäälille ei ole sijaa"

Stephane Veilleux joutui 19. kesäkuuta vakavaan autokolariin ollessaan matkalla katsomaan poikansa baseball-ottelua. Teini-ikäinen kuljettaja ajoi stop-merkin ohi ja törmäsi vauhdilla Veilleux’n auton kylkeen.

42-vuotias kanadalainen tajusi tuskissaan heti kolarin jälkeen, ettei kaikki ollut kunnossa, sillä hän ei kyennyt liikuttamaan niskaansa. Mutta nähdessään teini-ikäisen tytön huutamassa, unohti hän heti hetkeksi omat kipunsa ja riensi lohduttamaan kolarin aiheuttanutta kuljettajaa.

Veilleuxin ex-vaimo Amy sai puhelun heti kolarin jälkeen. Amy saapui tapahtumapaikalle 15 minuutissa ja ajoi ex-miehensä sairaalaan.

Sairaalassa Veilleux’lla todettiin kaularangan murtuma. Murtunut luu on sormuksen muotoinen, joka sijaitsee pääkallon ja selkärangan yhdyskohdassa. Vamma olisi voinut pahimmassa tapauksessa viedä jopa Veilleux’n hengen.

– Kun he katsoivat röntgenkuvia, kaikki olivat, että voi luoja. He kaikki järkyttyivät. Olen onnekas, etten ole halvaantunut. Tai jopa pahempaa, Veilleux kertoo The Athleticin haastattelussa.

– Hän on todella onnekas. Ihmiset, jotka saavat murtuman tuohon luuhun, voivat helposti halvaantua tai jopa pahempaa. Se voi olla tappavaa – riippuen siitä, mistä tuo luu murtuu, jos se osuu selkäytimeen. Se olisi ollut katastrofi, Veilleux’n toipumisprosessissa mukana ollut Megan Boe sanoo.

Veilleux on kolarista lähtien joutunut pitämään yllään halo-liiviä, joka estää häntä liikuttamasta niskaansa. Halo-liivi on grafiittitangoista renkaista koostuva noin kolme kiloa painava ja rintakehään asti ulottuva laite, joka on ruuvattu neljällä titaanitapilla Veilleux'n kalloon.

Entinen NHL-hyökkääjä ei voi nukkua maaten, ajaa autoa, käydä normaalisti suihkussa tai leikkiä lastensa kanssa.

Veilleux joutuu käyttämään halo-liiviä vielä ainakin kolmen kuukauden ajan. Hän joutuu käyttämään haloa vielä ainakin kolmen kuukauden ajan. Syyskuussa hän käy tarkastuttamassa, onko luu lähtenyt kasvamaan. Jos näky ei ole tarpeeksi lupaava, joutuu Veilleux pitämään halo-liiviä vielä useamman kuukauden.

Toiveena on, ettei Veilleuxin tarvitse mennä leikkaukseen, jossa hänen pääkallonsa liitetään ruuvien ja tukivarsien avulla selkärankaan. Tämä johtaisi siihen, että Veilleux menettäisi valtaosan niskansa liikkuvuudesta.

Veilleux on pysynyt vakavista vammoistaan huolimatta positiivisena ja tehnyt kaiken voitavansa parantumisensa eteen. Sekään ei silti välttämättä riitä.

– Olen taistelija. Itsesäälille ei ole sijaa. Elämä on vaikeaa. Jokaisella on omat taistelunsa. Jokaisella. Tämä on nyt minun taisteluni. Olen optimistinen ja pysyn positiivisena. On hieman pelottavaa tietää, minkälainen lopputulema voi olla, jos joudun leikkaukseen, mutta pysyn vahvana, Veilleux myöntää.

Veilleux oli kolarinsa jälkeen 10 päivää sairaalassa ennen kotiutumistaan. Ex-vaimo Amy otti Veilleux’n luokseen asumaan, jotta tämä voisi olla enemmän lastensa kanssa ja apu olisi tarvittaessa lähellä.

Yöt yli 500 NHL-ottelua pelannut Veilleux nukkuu nojatuolissa.

"Olen kiitollinen, että olen elossa"

Jääkiekkoyhteisö sai viime viikolla sydäntä särkeviä uutisia, kun NHL-tähti Johnny Gaudreau ja hänen veljensä Matthew menehtyivät traagisesti jäätyään pyörälenkillä auton alle.

Traaginen tapaus on herättänyt Veilleux’ssakin runsaasti tunteita – pitkälti myös oman onnettomuutensa takia.

– Sitä ajattelee heidän koko perhettään, ja sitä, mitä heillä on edessään. Sitä ajattelee, että minun perheelleni olisi voinut käydä noin. Heidän lapsensa kasvavat ilman isiään. Niin olisi voinut käydä minunkin lapsilleni, Veilleux toteaa.

– Sen takia olen kiitollinen, että olen elossa. Asiat voisi olla aina huonomminkin. Ylävartaloni on tavallaan jumissa, mutta pystyn seisomaan ja juomaan kahvia. Pystyn kävelemään. Olen vielä elossa. Minun lapsillani on vielä isä.

Tällä hetkellä Veilleux keskittyy täysillä omaan toipumiseensa. Vaikka kuntoutus on vaativaa, uskoo Veilleux toipuvansa vammastaan täysin.

– Hän on todella motivoitunut, jotta hän toipuisi täysin. Mitä ikinä pyydämmekään häneltä, hän tekee sen parantaakseen niitä mahdollisuuksia, että tämä menisi hyvin. Mutta se on todella vaikeaa, Boe sanoo.

– Minä vain seuraan neurologiasiantuntijoiden ohjeita. Minulla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin toivoa, että se paranee. Ja se tulee paranemaan. Minä todella uskon siihen, Veilleux vakuuttaa.

Veilleux edusti NHL-uransa aikana Minnesota Wildia ja Tampa Bay Lightningia. NHL-otteluita hänelle kertyi yhteensä 506.