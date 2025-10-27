Napolin supertähti Kevin De Bruyne loukkaantui viikonloppuna ikävästi. Belgialaistähteä odottaa pitkä sairausloma.
De Bruyne loukkaantui lauantaina Interiä vastaan pelatussa ottelussa, kun hän laukoi pallon rangaistuspotkusta maaliin. Laukauksen yhteydessä De Bruyne loukkasi kuitenkin oikean jalan takareitensä.
Napoli antoi maanantaina lisätietoja belgialaistähtensä tilanteesta.
– De Bruyne kävi sairaalatutkimuksissa, joissa todettiin vakava oikean reisilihaksen vamma, Napolin tiedotteessa kerrotaan.
Lähteiden mukaan De Bruyne joutuu vamman vuoksi sivuun jopa useamman kuukauden ajaksi.
Täksi kaudeksi Napoliin siirtynyt De Bruyne on tehnyt kahdeksassa pelaamassaan Serie A -ottelussa neljä täysosumaa.