Italian Serie A:n jättiseura Juventus on antanut potkut seuran päävalmentajana toimineelle Igor Tudorille.
Seura ilmoitti päätöksestään maanantaina. Tudorin lisäksi lähtöpassit saivat myös hänen valmennustiimissään toimineet Ivan Javorcic, Tomislav Rogic ja Riccardo Ragnacci.
47-vuotias Tudor toimi Juventuksen päävalmentajana maaliskuusta lähtien.
Väliaikaisesti päävalmentajan tehtäviä hoitaa Massimo Brambilla, joka kantaa vetovastuun keskiviikkona pelattavassa Juventuksen ja Udinesen välisessä ottelussa.
Juventuksen alkukausi on ollut vaisu. Joukkue on kahdeksan ottelukierroksen jäkeen kahdeksantena. Juventus on tehnyt vain yhdeksän täysosumaa. Joukkueen voitoton putki on venyi sunnuntaina jo viiden ottelun mittaiseksi, kun se hävisi Laziolle 0–1.
Juventus on voittanut voittanut edellisen kerran ottelun 13. syyskuuta, jolloin se kaatoi Interin.