Ruotsalaiskiekkoilija törmäsi pää edellä laitaan ja halvaantui – nyt tehty leikkaus saattaa mullistaa elämän

Ruotsin SHL:ssä ja Allsvenskanissa yli 500 runkosarjaottelua pelannut Forsberg tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa. Hän ei pysty suorittamaan päivittäisiä askareita ilman apua tai apuvälineitä. Nyt hän on läpikäynyt leikkauksen, joka voi olla vallankumouksellinen.

– Aikaisemmin en ollut valmis uuteen leikkaukseen, mutta nyt on aikaa kulunut. Aloin miettimään ja tarvitsin muutosta, joten otin yhteyttä lääkäritiimiin, Forsberg sanoi Sportbladetille.

– Sen ansiosta saan toimintakykyä ojentajalihakseen ja pystyn taivuttamaan käsivarttaa ulospäin sekä nostamaan ylös. He ovat yhdistäneet täysin uuden jänteen lihakseen, mutta se on myös merkinnyt rajoituksia ja olen saanut käyttää ortoosi, Forsberg kertoi.

33-vuotias Forsberg ei vielä tiedä, että onko leikkaus onnistunut, koska hän on käyttänyt ortoosia.

– Vaikeaa sanoa, että miltä tuntuu nyt. En saa venytellä, vaan käsivartta pitää rakentaa. Tunnen silti, että minulla on uusi toiminto. Kaikki pienikin antaa uutta energiaa kaikkeen tekemiseen, Forsberg totesi.

– Siinä kohtaa hermojen pitää saada kasvaa ja se voi kestää kahdesta 12:een kuukauteen. Seuraava askel on peukalon ote, mutta otan yhden prosessin kerrallaan. Ehkä voisin sitten nostaa itseni sohvalle ilman apua, pitää kiinni kynästä tai jos saan lapsia, niin vaihtaa vaippoja, Forsberg sanoi.

– Tuntuu uskomattomalta ja se on mielenkiintoista, mitä he voivat tehdä. Olen myös tarkistanut lääkäreitä Sveitsissä ja Australiassa, mutta Ruotsissa on maailman parhaat. Se tuntuu myös rauhalliselta, Forsberg totesi.