Jakob Ingebrigtseniltä uhmakasta tekstiä painajaiskaudestaan huolimatta – "Tiedän olevani mestariehdokas"

Norjan yleisurheilutähti Jakob Ingebrigtsen uhkuu itseluottamusta MM-kisojen alla, vaikka kesäkausi onkin mennyt pilalle loukkaantumisen takia.

Keskimatkojen supertähti on seurannut yleisurheilukautta tähän asti vain sivusta sitkeän akillesjännevamman takia. Nyt vamma alkaa kuitenkin olla selätettynä ja Ingebrigtsen valmistautuu kuumeisesti kohti Tokion MM-kisoja.

Vaikka kausi on ollut karmiva, on Ingebrigtsen valmiina mitalijahtiin 1 500 ja 5 000 metrillä.

– Kausi on ollut minulle aika kurja. Aloitin hallikaudella hyvin, mutta sitten tuli takapakkia loukkaantumisen myötä. Olen istunut kotona ja katsonut kisoja. Olen käynyt kisaa aikaa vastaan, mutta tiedän olevani mestariehdokas, Ingebrigtsen julistaa NRK:n mukaan.

Norjalaistähden kesä on ollut vaikea myös urheiluasioiden ulkopuolella, sillä Ingebrigtsen kävi kesällä oikeustaistelua omaa isäänsä vastaan. Ingebrigtsen syytti isäänsä henkisestä ja fyysisestä pahoinpitelystä.

– Nyt kaikki on aika lailla ohi, ja olen keskittynyt viime kuukausina MM-kisoihin. Samaan aikaan olemme perheeni kanssa tehneet joitain valintoja, joilla tulee olemaan seuraamuksia tulevaisuudessa. Nyt tähtäin on kuitenkin MM-kisoissa, Ingebrigtsen sanoo.