Norjan tähtijuoksijalle uusi takaisku – MM-kisoista vihje

Norjan huippukestävyysjuoksija Jakob Ingebrigtsen ei ole kilpaillut koko kesänä akillesjännevamman takia. Harjoittelu kohti Tokion MM-kisoja on käynnissä, mutta 24-vuotias juoksijatähti kertoo jälleen uudesta takaiskusta.

– Viimeiset kahdeksan viikkoa ovat olleet haastavia. Edistyin tasaisesti, kunnes koi takaiskun. On tullut hieman takapakkia pienen sairauden myötä ja se on johtanut akillesjänteen uuteen ärsyyntymiseen, Ingebrigtsen sanoo tuoreella videolla.

Ingebrigtsen on kilpaillut viimeksi maaliskuussa MM-halleissa, jossa hän otti kultaa 1500 sekä 3 000 metrillä. Sen jälkeen hänen on pitänyt kilpailla jo useaan otteeseen, mutta norjalainen on vetäytynyt pois kilpailusta toisensa jälkeen. Ingebrigtsenin nimi löytyi alunperin viikonlopun Sleesian Timanttiliigan lähtölistalta, mutta nimi on sieltä myöhemmin hävinnyt.

Vaikka kisoja ei ole kertynyt, on norjalainen päässyt kuitenkin juoksemaan. Aivan viimeaikaisimmat harjoitukset ovat lupauksia antavia

– Viimeisen kahdeksan viikon aikana olen lisännyt harjoituksissa määrää ja vauhtia. Tein juuri todella hyvän harjoituksen radalla vain muutama päivä sitten. Suunta on ehdottomasti oikea, mutta on vielä paljon parannettavaa ennen Tokiota, Ingebrigtsen kertoo.

Tokiossa Ingebrigtsenillä olisi puolustettavanaan 5 000 metrin kulta sekä 1 500 metrin hopeamitali edellisistä MM-karkeloista.

– Seuraavien kahden tai kolmen viikon aikana saamme vastauksia siihen, kuinka kovaa pystyn juoksemaan. Tässä kilpaillaan ehdottomasti aikaa vastaan, Ingebrigtsen myöntää.

Ingebrigtsen vihjailee videolla, että hän saattaisi osallistua Tokiossa myös 3 000 metrin estejuoksuun, vaikka hän ei ole kilpaillut lajissa moniin vuosiin.

– Älkää unohtako, että olin mukana estejuoksussa ensimmäisissä MM-kisoissani 2017. Mutta se on toki hyvin haastava laji jänteille, Ingebrigtsen jutustelee.

Videon perusteella vaikuttaa, että Ingebrigtsen nähtäneen viivalla syyskuun puolessa välissä.

– Pahimmassa tapauksessa pitää muuttaa suunnitelmia ja tehdä asioita hieman eri lailla.

– Olen innoissani kauden lopusta – tai alusta, kun puhutaan minusta.

Yleisurheilun Tokion MM-kisat alkavat 13.9.