Supertähti Jakob Ingebrigtsen jätettiin rannalle Timanttiliigasta

Juoksun supertähti Jakob Ingebrigtsen ei pääse mukaan Zürichin Timanttiliiga-finaaliin, vaikka haluaisi siellä kilpailla.

Norjalainen ei ole päässyt kilpailemaan koko kautena akillesjännevamman takia. Nyt vamma on kuntoutunut, ja Ingebrigtsen olisi halunnut avata kautensa Zürichin Timanttiliigan rahakkaassa finaalitapahtumassa.

– Hän tunsi olevansa valmis kisaamaan, Ingebrgitsenin mediavastaava Espen Skoland kommentoi NRK:lle.

Säännöt eivät kuitenkaan salli tätä.

– Halusimme kovasti, että Jakob pääsee osallistumaan Zürichin kisaan ja haimme hänelle villiä korttia. Valitettavasti Timanttiliigan hallitus ei hyväksynyt hakemusta, tapahtuman lehdistöpäällikkö Elisabeth Walden sanoo VG:n mukaan.

Jotta pääsee osallistumaan Timanttiliigan finaaliin, pitäisi urheilijalla olla edes yksi osallistuminen tämän kauden Timanttiliigan osakilpailuun. Koko kesäkauden sivussa olleelta Ingebrigtseniltä tällainen suoritus luonnollisesti puuttuu.

– Kunnioitamme ja noudatamme kaikkia urheilijoita koskevia sääntöjä, Walden viestittää.

Ingebrigtsenin paluuta on odotettu koko kesä. Nyt tilanne näyttää valoisammalta ajatellen Tokion MM-kisoja.

– MM-kisoihin on vielä muutama viikko, ja se, että hän tuntee olevansa valmis astumaan maailmanluokan kentälle, osoittaa, että harjoittelusta saatu tuntuma on erittäin hyvä, NRK:n asiantuntija Jann Post sanoo.

Ingebrigtsen on hallitseva 5 000 metrin maailmanmestari. Hän otti kultaa myös Pariisin olympialaisissa viiden kilometrin matkalla. Sen sijaan 1 500 metrillä hän on joutunut pettymään viime vuosina arvokisafinaaleissa. Budapestissä vuonna 2023 norjalainen jäi toiseksi ja Pariisissa tyystin ilman mitalia

Timanttiliigan finaalit kisataan keskiviikkona ja torstaina 27.-28.8. ja kisat voi katsoa MTV Katsomosta.