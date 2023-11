Norjan supertähti loukkaantui: arvokisat jäävät väliin – voittoresepti saattoi valua viemäriin

Kahtena edellisvuonna maastojuoksun EM-kultaa voittanut Jakob Ingebrigtsen ei pääse puolustamaan titteliään Brysseliin joulukuussa. Norjalaistähti on kamppaillut viime aikoina loukkaantumisen kanssa. Loukkaantumisesta ei ole kerrottu tarkempaa tietoa, mutta ainakin kesällä miestä vaivasivat ongelmat lantion alueella.

Norjassa on huolestuttu jo Ingebrigtsenin kunnosta ensi kesän olympialaisissa. Entinen juoksijasuuruus Vebjörn Rodal avasi tilannetta NRK:n haastattelussa.

– Olympialaisiin on vielä pitkä aika, mutta Ingebrigtsenin tiimille jatkuva harjoittelu korkeassa ilmanalassa on ollut menestystekijä. Kun jää paitsi tällaisesta ennen joulua, ei se ole varmaan vielä kriisin paikka, mutta kaksi tai kolme samanlaista voi olla jo pelottavaa. Sitten jatkuvuus on menetetty, joka voi olla jo ratkaisevaa, Rodal kommentoi.