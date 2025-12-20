Nyrkkeilyn raskaan sarjan entinen maailmanmestari Anthony Joshua tyrmäsi sometähti Jake Paulin varhain lauantaina Suomen aikaa käydyssä ottelussa. BBC:n mukaan Paul on joutunut lähtemään kohtaamisen jälkeen sairaalaan, sillä hänen leukansa murtui.

Paul kesti kehässä Joshuaa vastaan aina kuudenteen erään asti, jolloin britti tyrmäsi sometähden. Viimeinen isku oli erittäin voimakas, minkä jälkeen Paul esitteli leukaansa ja totesi:

– Se on kunnossa, eikö?

Paulin kasvoista näkyi selvästi, että kaikki ei ollut kunnossa. Nyt hänet on BBC:n mukaan mennyt sairaalaan tutkittavaksi. Hän sylki ottelun jälkeen tehdyssä haastattelussa verta ja totesi leuan murtuneen.

Paul julkaisi sairaalasta videon Instagramissa. Siinä hän totesi olevansa kunnossa. Daily Mailin mukaan Paul ajoi itse sairaalaan kieltäydyttyään ambulanssikyydistä.

Rahallisesti kaksikon kohtaaminen oli molemmille tuottoisa, sillä he jakavat 140 miljoonan punnan palkintopotin keskenään. Tämä on vajaat 160 miljoonaa euroa.