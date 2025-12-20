Nyrkkeilyn entinen raskaansarjan maailmanmestari Anthony Joshua on ottanut tyrmäysvoiton Jake Paulista. Miamissa järjestetty ottelu ratkesi kuudennessa erässä. Sosiaalinen media täyttyi Paulin venymisestä huolimatta häntä pilkkaavista julkaisuista.
Paul kesti melko hyvin Joshuan kyydissä ja pakotti kokeneen vastustajansa tekemään töitä, mutta Joshua iski lopulta odotetun voiton. Jo alusta alkaen oli selvää, että Paulin taktiikka oli merkittävällä tavalla puolustusvoittoinen.
Yleisö alkoi buuata jo ennen ensimmäistä minuuttia tapahtumien puuttellisuuden vuoksi. Tuomari keskeytti neljännessä erässä ottelun ja sanoi kaksikolle:
– Fanit eivät ole maksaneet nähdäkseen tätä paskaa, tuomari totesi.
Ottelu oli laajasti esillä sosiaalisessa mediassa. X täyttyi Paulin nyrkkeilemistä pilkkaavista julkaisuista. Katsojat toivoivat myös Paulin nyrkkeilyuran päättymistä.
Brittimedioiden mukaan kaksikko jakaa keskenään 140 miljoonan punnan (vajaat 160 miljoonaa euroa) palkintopotin. Paul on Youtube-tähti, joka on panostanut nyrkkeilyyn viime vuosina ja haastanut nyrkkeilyotteluun esimerkiksi takavuosien suuruuden Mike Tysonin.