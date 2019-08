Jäätyneen järven pohjassa makaa yli 500 ihmisen luurangot, mutta kukaan ei tiedä miksi – tutkijoiden viimeisin löytö syventää "Luurankojärven" mysteeriä entisestään

Jäätikköjärven pohjalta on löydetty yli 500 ihmisen jäännökset, eikä kukaan ole vielä pystynyt kertomaan, miksi satojen ihmisten luurangot makaavat järven pohjalla.

Japanin sotilaita, muinainen kuningas saattueineen vai eksyneitä vaeltajia?

Nykyisen tiedon mukaan ensimmäisenä järven aavemaisen näyn näki paikallinen metsänvartija toisen maailmansodan aikana. Ajankohdan vuoksi aluksi ajateltiin, että järven luurangot olivat olleet japanilaisia sotilaita valloitusretkellä, tai he kenties olisivat olleet Intian armeijan joukkoja palaamassa sodasta.

Tutkijoiden työtä on vaikeuttanut muun muassa se, että luita on vuosien saatossa siirrelty ihmisten ja eläinten toimesta. Alueelta ei ole löydetty yhtäkään luurankoa, johon ei olisi koskettu.

Mysteeri syvenee

Tällä viikolla julkaistussa uudessa tutkimuksessa on saatu selville uusia asioita luurangoista. Kansainvälinen arkeologeista, geenitutkijoista ja muista asiantuntijoista koostuva tutkimusryhmä analysoi luiden DNA:ta. Luut olivat peräisin yhteensä 37 henkilöltä, joiden jäännöksiä on löydetty Roopkundista.

Olosuhteet ovat tutkijoille etu, mutta myös haaste

Roopkund on arkeologeille ongelmallinen paikka, koska kuuluisan Nanda Devi Raj Jat -juhlan pyhiinvaellusreitti kulkee järven läheltä. Himalajalla käy myös runsaasti turisteja, ja tutkijat uskovatkin useiden luiden ja arvoesineiden lähteneen vuorenvalloittajien matkaan. Maavyöryt ovat myöskin luultavimmin siirtäneet ja murskanneet luurankoja vuosien saatossa.

Tieteen kannalta Roopkundilla on se etu, että sen ympäristö on jäässä. Jää on suojellut luita, mutta myös DNA:ta niiden sisältä, sekä jopa pieniä paloja vaatteita ja ihokudosta.