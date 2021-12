Jäätävä piiskasade iskee illalla Suomeen – ajokeli muuttuu erittäin huonoksi, Finnair peruu lentoja: "Onnettomuusriski on huomattava"

Myös Ilmatieteen laitos on antanut varoituksen. Ajokeli muuttuu erittäin huonoksi Uudellamaalla iltapäivästä alkaen jäätävän vesisateen ja lumisateen vuoksi.

– Liikenteessä on mahdollisesti suuria häiriöitä. Onnettomuusriski on huomattava, varoituksessa kerrotaan.

Lauantaina jääsade leviää

Lauantai on kohtalon päivä lähes koko Suomelle, kun jääsade etenee. Erittäin huono ajokeli jatkuu Uudellamaalla.

Peruutuksia lennoissa

Näin jääsade syntyy

Forecan mukaan jäätävää sadetta syntyy, kun ilmakehässä satojen metrien tai jopa yli kilometrin korkeudella maanpinnasta on ilmakerros, jonka lämpötila on plussan puolella, mutta tämän kerroksen alla lämpötila on pakkasella.