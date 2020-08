Suomen ryhtiliike pitää, tutkijoiden kauhuskenaario hyytyi 3000 tartunnan päiväennusteesta – ennuste muutaman viikon päähän näyttää silti hurjalta

Tällä hetkellä mallinnuksen antama todennäköisin luku päivittäisistä tartunnoista syyskuun loppupuolelle on 85 tartuntaa. Pahimman skenaarion mukaan tartuntoja voisi olla 0 ja 226 päivittäisen tartunnan välillä. Kevään pahimpana päivänä tartuntoja todettiin 211.

Eilen torstaina tartuntoja todettiin 17, yhteensä niitä on Suomessa todettu 8019.

Mallinnuksen kyky oppia epidemiasta on tarkentunut. Esimerkiksi elokuun puolessavälissä malli ennusti pahimmillaan yli 3000 tartuntaa vuorokaudessa syyskuun lopulle.

Malli haistelee mennyttä ja arvioi tulevaa

– Nyt, kun tartuntamääriä on tarkkailtu pari viikkoa, nähdään miten tartunnat ovat lähteneet kehittymään ja malli tarkentaa ennustettaan maltillisemmaksi, Solanpää kertoo.

Solanpään mukaan tuoreimmassa ennusteessa on jo mukana aikaa, jolloin maskisuositus on ollut voimassa, mutta sen vaikutuksista tartuntamääriin on mahdoton sanoa.