Jääkiekon naisten kotimaiseen pääsarjaan eli Auroraliigaan tulee lähikausille muutoksia.

Jääkiekkoliitto kertoi keskiviikkona kotisivuillaan, että Auroraliigan pudotuspelijärjestelmän on määrä muuttua ensi kaudelle ja joukkuemäärän laskea yhdeksästä kahdeksaan kaudelle 2027–2028.



Ensi kaudella Auroraliigassa on mukana yhdeksän joukkuetta, joista runkosarjan kuusi parasta pääsee pudotuspeleihin. Runkosarjan kaksi parasta etenee suoraan välieriin.

Kahdeksas ja yhdeksäs pelaavat keskinäisen ottelusarjan, jonka häviäjä putoaa naisten Mestikseen. Voittaja puolestaan kohtaa Mestiksen ykkösen, ja ottelusarjan nimiinsä vienyt nähdään seuraavalla kaudella Auroraliigassa.



Meneillään olevalla liigakaudella runkosarjan kahdeksan parasta pääsee pudotuspeleihin, ja jumbojoukkue karsii sarjapaikastaan Mestiksen voittajaa vastaan.



Tämän kauden Auroraliigassa tasoerot ovat olleet suuria. Jumbona oleva RoKi on kerännyt vain kaksi pistettä, ja sen yhteismaaliero on 27–256.