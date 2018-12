Ivan Puopolon kolumni: Yritys saada miehet ja naiset tekemään samoja töitä on hölmöläisten hommaa

Sen mukaan ammattien pitäisi jakautua sukupuolten kesken mahdollisimman tasan. Suomi on Euroopan kärkimaita siinä, että miesten ja naisten työt eriytyvät omiksi aloikseen .

Karkeasti ottaen Harrit painavat teknisiä duuneja ja Eveliinat ovat ihmisten kanssa. Sen vuoksi on ministeriön työryhmää, asennekampanjaa ja viisaita sanoja ihmisten pään kääntämiseksi.

Miksi ammattien eriytyminen on huono asia?

Yksi kuuluu näin: kun miehiä ja naisia on enemmän samoissa töissä, se lisää työyhteisön hyvinvointia, koska ihmisten moninaisuus eli diversiteetti on suurempaa.

Jos väite pitää paikkansa, se tarkoittaa, että miehet ja naiset ovat keskenään ratkaisevasti erilaisia – muutenhan diversiteetti ei kasvaisi. Mikäli miehet ja naiset taas ovat ratkaisevasti erilaisia, silloin on ymmärrettävää, että he ovat kiinnostuneita eri asioista ja siksi myös hakeutuvat eri aloille.

Näin on napsautettu kehäpäättelyn napakymppi: Haluttaisiin, että Harrit ja Eveliinat olisivat kiinnostuneita samoista asioista, mitä perustellaan sillä, että Harrit ja Eveliinat ovat erilaisia.

Sivumennen totean, että väite miesten ja naisten erilaisuudesta totta tosiaan pitää paikkansa. Tutkimusnäyttöä on pilvin pimein. Esimerkiksi tämä ja tämä ja tämä .

Palomiehillä pitäisi olla töissä aivan kamalaa

Mikäli työyhteisön diversiteetti on niin kullanarvoista, sitä saataisiin kyllä kasvatettua monella muullakin tavalla.

Mutta itse asiassa ei ole edes mitään syytä olettaa, että diversiteetti automaattisesti lisäisi hyvinvointia. Miksi niin olisi? Jos se pitäisi paikkansa, palomiehillä pitäisi olla töissä aivan kamalaa. Suomen 3000 palomiehestä nimittäin alle 10 on naisia .

Epäilemättä on töitä, joissa on tarpeen olla sekä miehiä että naisia, mutta se on eri asia kuin saada sukupuolittuneet alat kategorisesti kaikkoamaan.