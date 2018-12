Ivan Puopolon kolumni: Geenit pelottavat ja tässä on sille syy

Esiin tullutta ongelmaa kutsutaan patriarkaatin paradoksiksi, mutta sille on järkevä selitys. Selitys on se, että kun ympäristön merkitys pienenee eli ihmiset saavat enemmän vapauksia, silloin heidän välisensä geneettiset erot korostuvat.

Luonnontilassa ihmisten välinen geneettinen vaihtelu olisi suurimmillaan



Robert Plomin on käyttäytymisgeneetikko, joka on omistanut käytännöllisesti katsoen koko uransa kaksostutkimukselle. Vähän aikaa sitten hän julkaisi kirjan "Blueprint", jossa käy läpi kaksostutkimuksesta kerääntynyttä näyttöä 30 vuoden ajalta.

Kaksostutkimuksen ajatuksena on yrittää selvittää sitä, että kun ihmiset eroavat toisistaan, niin mikä osuus eroista selittyy geeneillä, mikä ympäristöllä.

Jos esimerkiksi Pekka on parempi koulussa kuin samalla luokalla oleva Juuso, niin Plomin haluaisi tietää, miksi niin on: mikä osuus Pekan paremmuudesta selittyy hänen geeneillään ja mikä osuus esimerkiksi kotikasvatuksella.

Geenien selittävää osuutta kutsutaan heritabiliteetiksi. Mitä korkeampi heritabiliteetti on, sitä enemmän geenit selittävät. Esimerkiksi silmien värin heritabiliteetti on 95%.

Plomin muun muassa osoittaa, että silloin kun ympäristössä on runsaasti ravintoa tarjolla, kasvaa painon heritabiliteetti . Toisin sanoen ihminen tuppaa aikuisena painamaan saman verran kuin biologiset vanhempansa, jos vain ruokaa on tarjolla riittävästi.

Tämä on ymmärrettävää. Jos ravinnonsaantia joko kontrolloidaan tai sitä ei ole, eivät geneettiset erot pääse samalla tavalla esiin ja heritabiliteetti on pienempi.

Geenitutkija Antti Latvala havaitsi saman ilmiön suomalaisten alkoholinkäytössä . Sotien jälkeen syntyneillä ihmisillä alkoholinkulutuksen heritabiliteetti on korkeampi kuin ennen sotia syntyneillä.

Tämä selittyy jälleen sillä, että kun yhteiskunta on muuttunut alkoholin suhteen sallivammaksi, mahdollistaa se yksilöiden välisen geneettisen vaihtelun esiin tulemisen. Jos geenisi haluavat juoda viinaa, se onnistuu silloin kun viinaa on saatavilla.

Täydellinen vapaus ilman sääntöjä olisi järjetön tila



Useimmat urheilulajit on jaettu miesten ja naisten sarjoihin, joten yksilöiden väliselle vaihtelulle on asetettu rajoja. Samoin on esimerkiksi painoluokkia ja muita tasoitusjärjestelmiä. Niiden avulla kilpailusta tulee ”reilumpaa”, mutta samalla se tarkoittaa geneettisen vaihtelun tasaamista.