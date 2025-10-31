Länsi-Uudenmaan poliisi tutkii tapausta, jossa auton kuljettaja törmäsi lapseen suojatiellä Lohjalla.
Poliisi sai tehtävän Lohjan keskustaan hieman yli kello 17 perjantaina.
Ensitietojen mukaan ajoneuvon kuljettaja oli törmännyt suojatiellä olleeseen lapseen. Lapsi loukkaantui ja hänet vietiin sairaalahoitoon.
Tapausta tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja vammantuottamuksena. Rikosnimikkeet voivat tarkentua esitutkinnassa.
Perjantaina myös Espoossa sattui onnettomuus, jossa 3-vuotias lapsi jäi auton alle päiväkodin pihalla.