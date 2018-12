Ivan Puopolon kolumni: Jussi Heikelä, joudun takiasi taas kirjoittamaan feminismistä – mutta vihdoin selvisi, mitä on patriarkaatti ja sitä vastaan taistelu on juuri niin typerää kuin luulinkin

Kaksi feminismin tyyppiä: akateeminen ja poliittinen



Nyt kun meillä on käsissämme selkeä patriarkaatin määritelmä, voimme edetä.

Erotellaan aluksi toisistaan kaksi eri feminismin tyyppiä: akateeminen ja poliittinen. Akateeminen feminismi on tutkimusta yliopistolla, kun taas poliittinen feminismi on yhteiskunnalliseen muutokseen tähtäävä liike. Unohdetaan akateeminen feminismi ja keskitytään poliittiseen.

Twitter-hulinan yhteydessä minulle useaan otteeseen sanottiin, että poliittisen feminismin tavoite on murtaa patriarkaatti. Suomeksi sanottuna tavoitteena on saavuttaa tilanne, jossa Harreja ei ole ainakaan merkittävästi enempää kuin Eveliinoja yhteiskunnan huipulla.

Sukupuoli on sen suhteen epäolennainen tekijä, vaikka keskimäärin miehet ja naiset eroavatkin toisistaan. Silti kaksi miestä voi keskenään olla paljon etäämpänä arvoiltaan kuin mies ja nainen.

Yleensä politiikan tavoitteena on korjata epäkohtia yhteiskunnassa. Esimerkiksi Vasemmistoliitto katsoo, että liian suuret tuloerot ovat ongelma. He haluavat päästä valtaan, jotta voisivat kaventaa tuloeroja. Siitä heidän mukaansa hyötyisivät pienituloiset ihmiset.

Mutta tavoite, jonka päämäärä ei varsinaisesti ole muuttaa mitään vaan pelkästään korvata ihmiset toisilla – siis miehet naisilla – on järjetön. Ymmärtäisin sen, jos miehet yksiselitteisesti tekisivät huonoja ja naiset hyviä päätöksiä.

Silti patriarkaatin murtaminen ei tähtää mihinkään muuhun kuin siihen, että miesten enemmistö saadaan loppumaan. Sen kannalta on samantekevää, mitä Harrit ajattelevat tai tekevät. Ainoa olennainen asia on, että heidän lukumääränsä tippuu.

Tavallista Eveliinaa ei auttaisi yhtään, että valtionvarainministerinä onkin Johanna eikä Harri. Tavallisen Eveliinan kannalta olennaista on se, mitä valtionvarainministeri tekee –ei se, onko hän mies vai nainen.

Feministisellä puolueella kyllä on myös ihan oikeita ja kunnollisia poliittisia tavoitteita. Niitä voi välillä olla vaikea erottaa vasemmistoliiton tavoitteista, mutta niin tai näin, niitä on. Se on järkevää.