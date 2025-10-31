Keski-Suomen käräjäoikeus hylkäsi perjantaina 16-vuotiaan pojan syytteen tapon yrityksestä Jyväskylässä heinäkuussa.

Poika ja toinen, alle 15-vuotias nuori olivat sopineet täysi-ikäisen miehen kanssa tapaamisen ulkona Seppälän kaupunginosassa. Oikeuden mukaan kun mies lähestyi poikaa, tämä löi häntä veitsellä käsivarteen ja vatsaan.

Syyttäjä vaati pojalle ensisijaisesti tuomiota tapon yrityksestä nuorena henkilönä. Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, että kyseessä oli törkeä pahoinpitely.

Oikeuden mukaan asiassa ei saatu näyttöä siitä, että pojan tarkoituksena olisi ollut tappaa uhri. Oikeus katsoi myös, etteivät veitseniskut olleet sellaisia, että poika olisi voinut pitää uhrin kuolemaa tekonsa varmana tai todennäköisenä seurauksena.

Oikeus tuomitsi pojan vuoden mittaiseen nuorisorangaistukseen. Se on alle 18-vuotiaille rikoksentekijöille tarkoitettu yhdyskuntaseuraamus, joka koostuu muun muassa valvonnasta, tuesta ja ohjauksesta.