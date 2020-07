Ivan Puopolon kolumni: Varo tätä EU-hölynpölyä!

Koska vimma on kova, vakuuttelun sekaan saattaa eksyä vanhaa kunnon sanakikkailua. On vaara, että veronmaksaja törmää EU-hölynpölyyn, joka kuulostaa hyvältä, mutta tarkoita mitään.

Kokonaishyöty

Aina silloin kun jostakin on ihan oikeasti hyötyä, puhutaan hyödystä eikä kokonaishyöydystä.

Poliitikko voi esimerkiksi sanoa, että kun työllisyys nousee 75 prosenttiin, valtiontalous paranee miljardilla. Niinpä työllisyyteen satsaamisesta on hyötyä, kunhan se maksaa alle miljardin.

"Vaikka annamme EU:lle kuusi miljardia ja saamme takaisin vain kolme, on kokonaishyöty niin suuri, että se kannattaa!"

"Kaikki voittivat EU-sopimuksessa!"

Voittaminen on kivaa. Siksi varsinkin silloin kun ei voittanut, on houkuttelevaa sanoa, että kaikki voittivat. Häviäjätkin voittivat!

Mutta koska voittajia voi olla vain yksi, se ei ole mahdollista. Kyseessä on looginen ristiriita.

Kaikki eivät siis voi voittaa, mutta on mahdollista, että kaikki hyötyvät. Siltikin joku hyötyy enemmän kuin joku toinen. Eniten hyötyvä on voittaja, muut eivät. Joku on myös viimeinen – häviäjä.