Risto E.J. Penttilän kolumni: Suomen on tehtävä hyppy koronanjälkeiseen huomiseen – ja otettava nämä opit käyttöön Matti Nykäseltä

On vuosi 1982. Sakea sumu on peittää Holmenkollenin hyppyrimäen ja kisamontun. Hyppyvuorossa on 18-vuotias Matti Nykänen. Matti ei mieti olosuhteiden vaikeutta. Hän ei ajattele, että otetaan rauhallisesti, sillä tuleehan niitä uusia kisoja. Hän ottaa virtaviivaisen asennon, keskittyy ja ponnistaa. Hurja hyppy tuo maailmanmestaruuden ja aloittaa pitkän uran maailman huipulla.