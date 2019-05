Ivan Puopolon kolumni: Kauramaito on käyttökelpoisen ruoan haaskaamista

Siksi ruoan ilmastokustannuksia laskettaessa on olennaista tietää, kuinka paljon ravinteita ilmastokustannuksen vastineeksi saadaan.

Kauramaito on proteiinin roskiin heittämistä

Kauramaito on vegaaninen tuote. Maailman suurimman kauramaidon valmistajan Oatlyn mukaan he käyttävät yhteen litraan kauramaitoa 140 grammaa kauraa, mikä sisältää 20 grammaa proteiinia.

Kaura sellaisenaan sisältää myös muita ravinteita, joita ainakaan ilmoitetun ravintosisällön perusteella ei ole jäljellä lopullisessa kauramaidossa. Se ei sinänsä yllätä, sillä kauramaito ei ole maitoa vaan vettä, jossa on liotettu kauraa.

Kauramaidon tapauksessa alkutuote on ihmiselle kelpaava ravinne eli kaura, joka prosessoidaan vähemmän ravinteikkaaseen muotoon. Lehmänmaidon tapauksessa taas alkutuote on ihmiselle kelpaamaton ravinne, jonka lehmä prosessoi ihmiselle kelpaavaan muotoon.

Maitoa parempi?

Vertailu kauramaidon ja lehmänmaidon välillä on luontevaa, koska Oatly tekee sitä markkinoinnissaan jatkuvasti itse .

Kauramaidon ilmastolle aiheuttama kustannus on Oatlyn oman ilmoituksen mukaan kolmanneksen maidon aiheuttamasta kustannuksesta. Toisaalta Luken arvion mukaan kauramaidon ilmastokustannus on lähes sama kuin rasvattomalla maidolla. Todellisuudessa kukaan ei tiedä. Tutkimusta on liian vähän.



Sen kuitenkin tajuaa jokainen, että itsestään selvästi kauramaito ei ole maitoa parempi vaihtoehto. Paitsi tietysti Oatlylle, joka tänäkin vuonna tuplaa kauramaidon myyntinsä 80 miljoonasta litrasta 160 miljoonaan litraan.