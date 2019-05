Lehmänmaidon kulutus laskussa – kauratuotteiden myyntikäyrä menee vauhdilla ylöspäin

Yritykset kehittävät kilpaa kaurainnovaatioita, joita viedä ulkomaille. Käynnissä on myös erilaisia tutkimusprojekteja.

Teknologian tutkimuskeskus VTT tiedotti alkuvuodesta laajasta OatHow-projektistaan. VTT:n mukaan kauran kulutus on Suomessa mahdollista tuplata ja vienti moninkertaistaa. Projektin tavoitteena on löytää kauran laatua mittaavia analyysimenetelmiä. Niiden avulla valmistaja voisi helposti valita tuotteeseensa sopivan kauralaadun ja kauraerien laatu voitaisiin taata paremmin viljakaupassa.

Lehmä ei kiinnosta

Lehmänmaidon kulutus on Suomessa laskussa, mutta kaurapohjaisten juomien myynti lisääntyi viime vuonna yli 50 prosenttia verrattuna vuoteen 2017, sanoo valikoimajohtaja Katja Tapio SOK:sta.

– Kasvua on edelleen ennustettavissa, Tapio lisää.

Tarjontaa riittää

Kasvua ruokkii tarjonta. Kauratuotteiden valikoima on laajentunut voimakkaasti. 70 prosentin kasvu on kirjattu myös snacks-tuoteryhmässä eli välipaloissa. Jäätelöpuolella Aino-brändin uudet kaurajäätelöt ovat kiinnostaneet kuluttajia tänä keväänä.

S-ryhmässä myös kaurahiutaleiden myynti on kasvanut tasaisen rauhallisesti, samoin kaurajauhojen.

Kasvun taustalla on hyvinvointitrendi, arvioi Tapio.

"kauratofu" ja fermentoidut jäätelöt

Kauppoihin on tänä vuonna saapunut lukuisia uusia kauratuotteita. Fazer Yosa lanseerasi vastikään kaurapalan, joka on kaurapohjainen vastine esimerkiksi tofulle ja halloumille. Sitä voi paistaa, syödä leivän päällä tai paloitella salaattiin juuston tapaan.

– Myynti on ylittänyt kaikki odotuksemme Suomessa, sanoo Tiia Antila, Fazer Lifestyle Foodsin brändi- ja kategoriajohtaja.

Kaurapalan jälkeen Fazer julkisti Yosa-kaurajäätelöt, joissa kaura on fermentoitu eli käytetty. Tarkoituksena on "yhdistää hyvinvointi ja herkuttelu”.

Kotimaista kauraa riittää



Tuoteperhettä on laajennettu, ja valikoimassa on nyt noin 30 erilaista kauratuotetta juomista jugurtteihin ja välipaloista kaurakermoihin. Lisää on tulossa.