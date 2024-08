Itämerestä tehtiin hämmentävä löytö: Yli 1400 vuotta vanha merikasviklooni

Kansainvälinen tutkimusryhmä on löytänyt vanhimman tunnetun merikasvin Itämerestä.

Itämerestä löydetty noin 1 402 vuotta vanha meriajokasklooni on peräisin niin sanotulta siirtolaisuuskaudelta, joka kesti noin vuodesta 375 vuoteen 600.

Helmholtz Centre for Ocean Research Kielin professori Thorsten Reuschin johtama tutkimusryhmä pystyi määrittämään meriajokaskloonin iän somaattisen geneettisen kellon avulla, eli solujen jakautumisessa tapahtuneiden mutaatioiden avulla.

Boström ei itse ottanut osaa tutkimukseen, mutta on tutkinut meriajokasta lajina.

– Tietyillä kasvilajeilla on taipumus muodostaa klooneja maantieteellisen levinneisyyden äärirajoilla, Boström sanoo.

Meriajokkaan "superyksilö"

Itämerestä löydetyn meriajokaskloonin emokasvi on siis kasvanut Itämeressä noin 1 402 vuotta sitten.

Boströmin mukaan suvuton lisääntyminen on voinut johtaa siihen, että Itämeressä on selviytynyt eräänlainen meriajokkaan "superyksilö", joka on poikkeuksellisen sinnikäs.