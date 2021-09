Tutkijat löysivät Suomesta uuden kärpäslajin – hoikka hyönteinen elää lintujen pesäkoloissa ja -pöntöissä

Suvun tunnetuin edustaja on kosmopoliitti ihmisseuralaislaji navettaikkunakärpänen (Scenopinus fenestralis), jonka lisäksi Suomesta on tunnettu aiemmin myös mustaikkunakärpänen (Scenopinus niger).

Itä-Suomen yliopiston ja Turun eläinmuseon tutkijoiden laatima virallinen tieteellinen kuvaus on julkaistu ZooTaxa-lehdessä.

Uusi Scenopinus jerei -laji on Suomessa laajalle levinnyt, mutta hyvin vähälukuinen. Laji on 4–5 millimetrin kokoinen, hoikka ja mustahko.

Nimi voisi olla metsäikkunakärpänen

Toistaiseksi metsäikkunakärpänen tunnetaan vain Suomesta, mutta tutkijoiden mukaan on todennäköistä, että se löytyy myös lähialueilta.

Ikkunakärpänen on hyötyhyönteinen

He nimesivät lajin Jere Kahanpään mukaan, joka on kaksisiipistutkija ja Helsingin Luonnontieteellisen keskusmuseon digitointikoordinaattori. Taustalla on Kahanpään keskeinen rooli lajin keksimisessä.