Pienituloisten määrä Suomessa kasvoi viime vuonna lähes 46 000:lla viime vuonna, kertoo Tilastokeskus.
Pienituloisiin asuntokuntiin kuuluvia ihmisiä oli viime vuonna yli 782 000 eli yli 14 prosenttia asuntoväestöstä. Vuotta aiemmin osuus oli lähes prosenttiyksikön vähemmän.
– Voi myös sanoa, että pienituloisuus syveni edellisvuodesta. Tämä näkyy siten, että pienituloisten tulot jäivät keskimäärin kauemmaksi pienituloisuuden rajasta, sanoo tiedotteessa Tilastokeskuksen erikoistutkija Veli-Matti Törmälehto.
Pienituloisuusaste kertoo siitä, kuinka suuri osa väestöstä jää keskimääräisestä tulokehityksestä jälkeen. Pienituloisuuden raja on 60 prosenttia koko väestön mediaanitulosta, ja raja oli yhden hengen taloudessa elävälle noin 1 500 euroa kuukaudessa.
Väestön pienituloisimman kymmenesosan reaalitulojen keskiarvo laski 0,6 prosentilla, kun suurituloisimman kymmenyksen puolestaan kasvoi 3,5 prosentilla vuonna 2024.