Berliinissä käydyt Ukrainan rauhansopimusta koskevat neuvottelut veivät presidentti Stubbin voimat.
Presidentti Alexander Stubbin mukaan maanantain rauhanneuvotteluissa oltiin nyt lähempänä lopputulosta kuin koskaan aiemmin neljän vuoden aikana.
Pitkän neuvottelupäivän jälkeen mediatilaisuudessa nähtiin poikkeuksellisen väsynyt Stubb. Kysymyksiin parhaansa mukaan vastaillut presidentti totesi, että jopa erittäin raju urheilusuoritus olisi tuntunut helpommalta tehtävältä kuin käynnissä olleen tilaisuuden läpivienti. Useampi toimittaja kun uuvutti presidenttiä kysymällä useamman kysymyksen kerrallaan.
– Nämä kysymykset, joita nyt tulee tässä väsyneessä tilassa tuntuvat huomattavasti raskaammalta kuin pitkän matkan triathlon, Stubb totesi pieni hymy kasvoillaan.
Letkautus aiheutti tilaisuudessa hilpeitä reaktioita. Sen jälkeen presidentti tarttui uudelleen toimeen esittäen samalla inhimillisen pyynnön.
– Ottakaa yksi kysymys kerrallaan, koska vähän niin sanotusti painaa, Stubb toivoi median edustajilta.
