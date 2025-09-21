Venäjän armeijan komentajat määräsivät naamioituneita joukkojaan etsimään ja teloittamaan sotilasikäisiä miehiä Kupjanskissa, kertoo ajatushautomo ISW.
Venäläisjoukkojen komentajat jatkavat tarkoituksellisten sotarikosten tekemistä, kirjoittaa yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War Ukrainan sotaa seuraavassa päivittäisraportoinnissaan.
ISW kertoo saaneensa tietoonsa venäläissotilaiden kertomuksia siitä, että heidän komentajansa olivat määränneet heidät naamioitumaan siviilivaatteisiin Kupjanskin seudulla ja teloittamaan kohtaamansa alle 45-vuotiaat miehet.
Siviilien tarkoituksellinen tappaminen on sotarikos. Myös sotilaan naamioituminen siviiliksi on määritelty petokselliseksi sotarikokseksi Rooman perussäännössä, jonka avulla Kansainvälinen rikostuomioistuin on perustettu.
ISW kertoo saaneensa sotilaiden kertomuksia todennettua videomateriaalin perusteella. Ajatushautomon haltuunsa saamilla geopaikannetuilla videoilla näkyy venäläisjoukkoja siviilivaatteissa Lymanissa lähellä Kupjanskia.
Videot oli kuvattu syyskuun 16. päivä. Venäläissotilaiden raportit tapahtumista tehtiin syyskuun 17. päivä.
Venäjä on syyllistynyt useisiin ihmisoikeusrikoksiin Ukrainassa sitten vuoden 2014, totesi Euroopan ihmisoikeustuomioistuin heinäkuussa. Ihmisoikeustuomioistuimen mukaan Venäjä on toteuttanut Ukrainassa muun muassa siviilien pikateloituksia, kidutuksia ja raiskauksia sodankäynnin välineenä.
Ilmaterrori kiihtyy
Samaan aikaan Venäjä kiihdyttää ukrainalaissiviilien tappamista ilmateitse.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi julkaisi tänään sosiaalisessa mediassa videokoosteen, jossa näytetään Venäjän tämän viikon aikana tekemien ilmahyökkäysten tuhoja.
Video alkaa dramaattisesti ilmapommin putoamisella asuinrakennukseen Harkovassa 16. syyskuuta. Kuviin on koostettu kymmenien eri yksittäisten iskujen aiheuttamia vahinkoja eri puolilta Ukrainaa. Videon voi katsoa tämän artikkelin ylälaidasta.
Zelenskyi syytti videon saatesanoissa Venäjää ukrainalaissiviilien terrorisoinnista.
– Me puolustamme itseämme venäläishyökkäyksiltä melkein joka päivä. Pelkästään tällä viikolla olemme kohdanneet yli 1500 tuhodroonia, yli 1280 etäohjattua ilmapommia ja 50 eri tyyppistä ohjusta, Zelenskyi kirjoitti.
Myös ISW:n koostamissa päivittäistiedoissa on nähtävissä ilmahyökkäysten määrän huomattava nousu kesästä alkaen.
Tappokoneet osin länsimaista tekoa
Zelenskyi nosti viestissään esiin sen, että aseiden jäänteistä on tunnistettu suuri määrä ulkomaisia osia, joita ilman ne eivät toimisi.
– Tuhansittain ulkomaisia komponentteja on löydetty tästä aseistuksesta – yli 132 000 kappaletta – monista eri maista: Euroopasta, Yhdysvalloista, Kiinasta, Japanista ja kymmenistä muista valtioista.
Zelenskyi vaati viestissään pakotteiden ja paineen koventamista.
– Venäjän on tunnettava tekojensa seuraukset.