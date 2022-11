NYT: Jos Kiovasta katkeavat sähköt kokonaan, kaupunki evakuoidaan – Venäjä tuhonnut tai vaurioittanut noin 40 prosenttia energiainfrastruktuurista

Ennakkoon suunniteltuja sähkökatkoja on jatkettu Kiovassa edelleen, koska Venäjän iskut ovat aiheuttaneet vajetta sähköverkkoon. Venäjä on Ukrainan mukaan tehnyt kuukauden sisään iskuja noin kolmannekseen maan sähkölaitoksista. Noin 40 prosenttia energiainfrastruktuurista on joko vaurioitunut tai tuhoutunut.