Presidentti Stubb sanoi brittilehden haastattelussa, että hän odottaa tapaavansa Trumpin kahden kesken lähiaikoina.

Suomen presidentin Alexander Stubbin mukaan Ukrainalle kaavaillut turvatakuut tarkoittavat sitä, että niihin osallistuvat maat ovat tulevaisuudessa valmiita taistelemaan Venäjää vastaan. Stubb kommentoi asiaa brittilehti Guardianin lauantaina julkaistussa haastattelussa.

Stubbilta kysyttiin, tarkoittavatko turvatakuut sitä, että Euroopan maat olisivat valmiita taistelemaan Venäjää vastaan, jos Venäjä hyökkäisi tulevaisuudessa uudelleen Ukrainaan.

– Se on määritelmällisesti turvatakuiden ajatus, Stubb vastasi.

Stubbin mukaan turvatakuiden on tarkoitus olla uskottava ja voimakas pelote. Hän linjasi, ettei Venäjällä ole sanomista turvatakuiden muodosta.

Stubb sanoi lehdelle myös, että hän odottaa tapaavansa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa kahden kesken lähiaikoina.

Stubb osallistuu ensi viikolla YK:n yleiskokouksen korkean tason viikolle New Yorkissa. Presidentti kertoi Guardianille, että kokouksen keskipisteessä on pitkälti Gazan tilanne, mutta hän toivoo pystyvänsä osallistumaan useampaan tapaamiseen Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin ja muiden Ukrainan asian kanssa painivien tahojen kanssa.