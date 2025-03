Ukrainan puolustus romahtanut Kurskissa

Venäjä etenee nopeasti Kurskin alueella.

Venäläisjoukot ovat "romahduttamassa" Ukrainan hallussaan pitämän Kurskin pullistuman pohjoisen osan, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Maaliskuun aikana Venäjä on vallannut takaisin noin puolet siitä Kurskin alueesta, jota ukrainalaisjoukot pitivät hallussaan vielä 1. maaliskuuta.

Venäjä on lisäksi likimain halkaissut kahtia Ukrainan Kurskin valloituksen.

Ukrainan sotaa julkisten lähteiden avulla seuraavan suomalaisen Black Bird Groupin mukaan Venäjä on monin paikoin piirittänyt ukrainalaisjoukkoja.

Black Bird Groupin mukaan tilanne on Ukrainan kannalta "nopeasti heikentynyt" ja on nyt "äärimmäisen vaikea".

Venäläisten sotabloggaajien mukaan Venäjä on tuhonnut useita siltoja Sudzhan kaupungin etelä- ja pohjoispuolella, mikä on merkittävästi vaikeuttanut ukrainalaisjoukkojen vetäytymisiä.

Venäläisjoukkojen on kerrottu yhdessä Pohjois-Korean sotilaiden kanssa edenneen jo osaan Sudzhan kaupunkia.

Venäjä lisäksi hyökkäsi äskettäin Ukrainan rajan yli Kurskin lähellä Sumyn alueella ja eteni näin Sudzhan eteläpuolella.

Kurskin alueen rintamatilanne 9. maaliskuuta. Punaiset nuolet ovat Venäjän hyökkäyssuuntia ja siniset Ukrainan vetäytymissuuntia. Vaaleamman sinisellä merkityt alueet olivat Ukrainan hallussa vielä maaliskuun alussa. Kartta: Black Bird Group.Black Bird Group

Trumpin päätös vaikuttaa?

Venäjä alkoi romahduttaa Kurskin pullistumaa samoihin aikoihin kuin Yhdysvallat keskeytti tiedustelutiedon jakamisen Ukrainalle, ajatushautomo ISW kirjoittaa.

Yhdysvallat keskeytti tiedustelutiedon jakamisen 5. maaliskuuta ja Venäjä voimisti hyökkäyksiään Kurskissa seuraavina päivinä eli 6.–7. maaliskuuta, ISW kirjoittaa.

Kurskin hyökkäyksen eteneminen ja Yhdysvaltojen tiedustelupäätöksen ajallinen yhteys on "huomionarvoinen", ISW toteaa.

ISW kuitenkin painottaa, että asioiden todellinen yhteys on epäselvä.

Ukrainan hallituslähteen mukaan Yhdysvaltojen tiedustelupäätös vaikutti eniten Ukrainan joukkojen sotimiseen juuri Kurskin alueella, Time-lehti kirjoittaa.

Yhdysvallat on lisäksi keskeyttänyt aseavun antamisen Ukrainalle. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin mukaan tiedustelutiedon jakaminen voi jatkua pian.

Venäjä on aiemminkin pystynyt etenemään Kurskin alueella, mutta ei yhtä nopeasti kuin tällä hetkellä.

Hitaan etenemisen tuloksena Venäjä oli ennen maaliskuuta vallannut takaisin noin kaksi kolmasosaa Ukrainan valtaamasta Kurskin alueesta.

Ukraina valloitti osan Kurskin alueesta yllätyshyökkäyksellä elokuussa.

Ukraina on käyttänyt huomattavaa määrää parhaista joukoistaan ja kalustostaan pitääkseen kiinni kutistuvasta Kurskin valloituksestaan.

Asiantuntijat ovat jo pitkään katsoneet tämän olevan sotilaallisesti kyseenalainen ratkaisu.

Kyse onkin pitkälti poliittisesti tärkeästä maapalasta, sillä Ukraina toivoo mahdollisissa rauhanneuvotteluissa vaihtavansa Kurskin alueen johonkin Venäjän hallussaan pitämään ukrainalaisalueeseen.