ISW: Näin Putin aikoo sabotoida neuvottelut tulitauosta

Venäjän presidentti aikoo väittää ukrainalaissotilaita sotarikollisiksi viivyttääkseen tai pilatakseen tulitaukoneuvottelut, kertoo ISW.

Venäjän presidentti Vladimir Putin aikoo sabotoida tai ainakin viivyttää tulitauko- ja rauhanneuvotteluja väittämällä ukrainalaissotilaita julmiksi sotarikollisiksi Kurskissa, kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Tarkoituksena on neuvotteluiden viivyttämisen lisäksi horjuttaa lännen uskoa ukrainalaissotilaisiin ja vähentää Ukrainalle annettavaa tukea.

Ajatushautomo kertoo, että Putin kysyi tulitaukoehdotukseen liittyen 13. maaliskuuta, että pitäisikö Venäjän antaa Ukrainan joukkojen lähteä Kurskista, vaikka "he ovat tehneet useita rikoksia siviilejä kohtaan".

Putin toisti väitteen seuraavana päivänä sanoen ukrainalaisjoukkojen syyllistyneen "terrorismiin" ja "sotarikoksiin" Kurskissa maaliskuun 14. päivänä.

Kremliä tukevat äärinationalistiset henkilöt sekä Venäjän valtion media ovat toistaneet väitteitä.

Väitteet ovat perusteettomia, ISW toteaa.

Ukraina hyväksyi Yhdysvaltojen ehdottaman tulitaukoehdotuksen 11. maaliskuuta. Tulitaukosopimus olisi 30 päivän mittainen.

ISW huomauttaa, että Kreml väitti samoja asioita vuoden 2021 lopulla ja vuonna 2022 oikeuttaakseen maan täyshyökkäyksen Ukrainaan.

ISW on myös aikaisemmin raportoinut, että Venäjä on myös teloittanut yhä enemmän ukrainalaissotilaita vuoden 2024 lopussa ja vuoden 2025 alussa.

Lue myös: Presidentti Zelenskyin mukaan tilanne Kurskissa vaikea