Zelenskyin Venäjän julistamasta tulitauosta: "He haluavat käyttää joulua tekosyynä estääkseen joukkojemme etenemisen"

Venäjällä noudatetaan juliaanista kalenteria, jonka mukaan tänään on jouluaatto ja huomenna joulupäivä.

– Nyt he haluavat käyttää joulua tekosyynä estääkseen joukkojemme etenemisen Donbasissa, jotta he voivat tuoda paikalle varustusta ja aseistusta, Zelenskyi sanoi.

– Tämä on pelkkä propagandaele eikä mitään muuta, Podoljak sanoi erillisessä lausunnossaan.

Ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi, että Putin haluaa tulitauon julistamisella yrittää vahingoittaa Ukrainan mainetta ja esittää maan haluttomana rauhanneuvotteluihin. Myös ISW arvioi, että Venäjä pyrkii tulitauolla hakemaan hyötyä joukkojensa tilanteelle.