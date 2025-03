Trump: Kellogg ei ole enää Ukrainan ja Venäjän erikoislähettiläs

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kertoo asiasta Truth Social -palvelussaan.

Ukrainan ja Venäjän erikoislähettilääksi aiemmin nimitetty Keith Kellogg on nimitetty nyt Ukrainan erikoislähettilääksi. Kelloggin tittelistä siis poistettiin osa.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ilmoitti asiasta Truth Social -palvelussaan.

– Minulla on ilo ilmoittaa, että kenraali Keith Kellogg on nimitetty Ukrainan erityislähettilääksi. Kenraali Kellogg, erittäin arvostettu sotilasasiantuntija, tulee olemaan suoraan yhteydessä [Ukrainan] presidentti [Volodymyr] Zelenskyiin ja Ukrainan johtoon. Hän tuntee heidät hyvin, ja heillä on erittäin hyvä työsuhde, Trump kirjoittaa.

Ilmoitus Kelloggin uudesta roolista tulee sen jälkeen, kun Kreml ilmoitti ettei Kelloggia haluta neuvotteluihin Ukrainan sodan lopettamisesta. Asiasta uutisoi tällä viikolla muun muassa NBC.

Kellogg oli NBC:n lähteiden mukaan Kremlin mielestä "liian lähellä Ukrainaa."

Lue myös: Yhdysvaltain Rubio ja Venäjän Lavrov keskustelivat puhelimessa Ukrainasta