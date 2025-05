Venäjä väittää: Tämä oli syynä laajoihin ilmaiskuihin

Wall Street Journal -lehden mukaan presidentti Trump on kyllästynyt Ukraina-neuvottelujen hitaaseen etenemiseen ja harkitsee jo Yhdysvaltojen vetäytymistä.

Venäjä väitti tiistaina, että sen Ukrainaan kohdistuneiden ilmahyökkäyksien syy on Ukrainan lennokkisota.

– Ukraina on, joidenkin Euroopan maiden tuella, ryhtynyt vakaviin provokatiivisiin toimiin suistaakseen raiteilta Venäjän aloitteesta käytävät neuvottelut, puolustusministeriön lausunnossa sanottiin.

Venäjän puolustusministeriön mukaan Ukraina on tehnyt suuria lennokkihyökkäyksiä Venäjän eri alueille. Puolustusministeriön mukaan Ukraina on lähettänyt kuluneen viikon aikana Venäjälle vajaat 1 500 taistelulennokkia. Ministeriön mukaan Ukrainan hyökkäyksissä on haavoittunut siviilejä.

Puolustusministeriön mukaan Venäjän iskut jatkuvat niin kauan kuin "Ukraina jatkaa provokaatioitaan ja terrorihyökkäyksiään".

Venäjän mukaan sen ilmahyökkäykset eivät ole suuntautuneet siviilikohteisiin, mutta esimerkiksi sunnuntain hyökkäyksessä kuoli 13 siviiliä, heidän joukossaan myös lapsia, kertoivat Ukrainan viranomaiset.

Uusia pakotteita jo tällä viikolla?

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saattaa päättää uusista pakotteista Venäjää vastaan vielä kuluvan viikon aikana, kirjoittaa yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal (WSJ) viitaten presidenttiä lähellä oleviin lähteisiin.

Mahdolliset pakotteet eivät todennäköisesti kohdistuisi pankkisektoriin, vaan pohdittavana ovat muut vaihtoehdot. Pakotteiden tarkoituksena olisi saada Venäjän presidentti Vladimir Putin suostumaan vakavien neuvottelujen aloittamiseen ja 30 päivän tulitaukoon.

Lähteiden mukaan Trump on kyllästynyt neuvottelujen hitaaseen etenemiseen ja harkitsee Yhdysvaltojen vetäytymistä niistä kokonaan, jos tulosta ei pian tule. Edelleen on epäselvää, mitä Yhdysvaltojen mahdollisesta vetäytymisestä seuraisi ja jatkaisiko Trump vetäytymisen jälkeen Ukrainan sotilaallista tukemista.

– Presidentti Trump on tehnyt selväksi, että hän haluaa rauhanneuvotteluja. Hän on sen lisäksi viisaasti jättänyt kaikki vaihtoehdot avoimiksi, kommentoi Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavitt lehdelle.

Trump uhosi presidentinvaalikampanjansa aikana voivansa lopettaa Ukrainan sodan päivässä.