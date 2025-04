USA varoittaa nyt suoraan Putinia

Yhdysvallat kritisoi Venäjän ohjusiskua.

Yhdysvallat on varoittanut Venäjän presidentti Vladimir Putinia YK:n turvallisuusneuvostossa pitämässään puheenvuorossa.

– Lopulta arvioimme presidentti Putinin sitoutumista tulitaukoon Venäjän toimien perusteella, sanoi Yhdysvaltojen YK-lähettiläs Dorothy Shea.

Shean mukaan Yhdysvalloilla ei ole kärsivällisyyttä "vilpillisessä hengessä" käytäviin neuvotteluihin.

Venäjän on epäilty pelaavan neuvotteluissa aikaa ja esimerkiksi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War katsoo, ettei presidentti Putinilla ole todellista aikomusta solmia rauhaa.

Myös Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoo epäilevänsä Venäjää ajanpeluusta. Yhdysvallat on Trumpin presidenttikaudella tehnyt lukuisia Venäjää hyödyttäviä päätöksiä Ukrainan kustannuksella.

Shea muistutti Venäjän ja Ukrainan hyväksyneen rajoitetun tulitauon, joka koskisi energiakohteita ja Mustanmeren aluetta.

Venäjä hylkäsi Ukrainan jo hyväksymän täydellisen 30 päivän tulitauon, Shea totesi.

Kremlin mukaan energiainfrastruktuuria koskeva tulitauko tuli voimaan 18. maaliskuuta. Venäjä ja Ukraina ovat toistuvasti syyttäneet toisiaan energiaiskuista tuon päivämäärän jälkeen.

Shean mukaan Yhdysvallat ei hyväksy "sitoumusten rikkomista".

Yhdysvaltojen YK-lähettiläs Dorothy Shea.AOP

Tätä ennen Shea käsitteli puheenvuorossaan Venäjän ohjushyökkäystä Ukrainan Kryvyi Rihiin, jossa kuoli ainakin 20 ja haavoittui yli 70 siviiliä.

Yhdysvaltojen tietojen mukaan ballistisessa ohjuksessa oli rypäleammus, joka aiheutti "hirvittävän" määrän kuolonuhreja, Yhdysvaltojen edustaja sanoi.

– Erityisesti kehotamme Venäjää muistamaan, että Kryvyi Rihin kaltaiset iskut ja sotavankien teloitukset voivat vahingoittaa rauhanponnisteluja ja kaikkia niihin liittyviä keskusteluja.

Yhdysvaltojen ja Venäjän välisten neuvotteluiden on määrä jatkua 10. huhtikuuta Istanbulissa, osapuolet kertovat.

Neuvotteluihin osallistuu ulkoministeriöiden edustajia. Ulkoministerit Marco Rubio ja Sergei Lavrov eivät matkusta Turkkiin.

Keskusteluissa on venäläistietojen mukaan määrä keskittyä suurlähetystöjen toimintaan ja kahdenvälisten suhteiden normalisointiin.