ISW: Bensakriisi ravistelee Venäjää

Venäjällä yltyvä polttoainepula tulee aiheuttamaan tuntuvia seurauksia maassa, arvioi Ukrainan sotaa seuraava ajatushautomo.
Jopa kilometrien mittaisia jonoja bensa-asemilla aiheuttanut polttoainepula tulee aiheuttamaan tuntuvia seurauksia Venäjällä, kirjoittaa Institute for the Study of War (ISW) Ukrainan sodan päivittäisraportissaan.
Polttoaineen kulutus on Venäjällä tällä hetkellä kausittaisvaihtelun takia huipussaan, ja samaan aikaan Ukraina on iskenyt jopa kymmeneen öljynjalostamoon rapauttaen polttoaineen tarjontaa.
ISW:n arvion mukaan Ukraina on onnistunut iskuillaan katkaisemaan vähintään 17 prosenttia Venäjän öljynjalostuskapasiteetista. Tämä tarkoittaa noin 1,1 miljoonaa barrelia per päivä.
Uutistoimisto Interfax kertoi maanantaina Venäjän energiaministeriön ja maan öljy-yhtiöiden työskentelevän yhteistyössä saadakseen kasvatettua jalostustoimintaa.
Iskuilla tuntuvat vaikutukset
Venäjä on joutunut polttoainepulan takia turvautumaan bensiinin myynnin rajoituksiin useilla alueilla, mukaan lukien vallatulla Krimin niemimaalla.
Venäjä on yrittänyt reagoida tilanteeseen myös lisäämällä raakaöljyn vientiä ulkomaille noin 200 000 barrelin päivävauhtia.
Raakaöljyn viennin kasvattaminen tuo lyhyellä tähtäimellä Venäjälle tuloja, mutta samalla tilanne vaikuttaa maan talouden sisäiseen vakauteen.
Öljyntuottajamaa Venäjä on kipuillut bensiinin riittävyyden kanssa jo ennen Ukrainan viimeisimpiä iskuja joutuen turvautumaan tänäkin vuonna bensiinin vientikieltoon suurimman kulutuksen aikana heinäkuun lopusta elokuulle.
Elokuun aikana bensiinin kulutus nousee Venäjällä lomakauden ja elonkorjuukulutuksen myötä.
0:34ISW:n mukaan Ukraina on tehnyt viime viikkoina iskuja jopa kymmeneen venäläiseen öljynjalostamoon. Videolla silminnäkijän reaktio elokuun alun drooni-iskun tuhoihin teollisuuslaitoksessa Kaakkois-Venäjän Saratovissa.
Kuluttajan kestokyky kovilla
Polttoainekriisi on kärjistynyt paitsi sen riittävyyden myös hinnan osalta. Polttoainepula on aiheuttanut hintapiikin, joka tuntuu kipeästi kuluttajien lompakoissa.
Nousseet polttoainekustannukset iskevät myös yrityksiin heijastuen yleisemminkin hintoihin.
ISW arvioi tilanteen johtavan merkittävään inflaatioon ja ruplan heikkenemiseen, jotka tulevat ravistelemaan jo entisestään ahtaalla olevaa Venäjän makrotaloutta.
Tilanteen ensisijainen kärsijä on kuitenkin venäläinen kuluttaja, jonka kestokyky on jo koetuksella.
ISW kertoo venäläisen oppositiomedian Insiderin uutisoinnista, jonka perusteella erityisesti Ukrainan rajan läheisyydessä asuvat venäläiset ovat väsyneitä jo kolme ja puoli vuotta kestäneeseen sotaan.
Lehden haastattelemat siviilit eivät usko sodan nopeaan loppumiseen, koska Venäjä ei tule rauhaan suostumaan.