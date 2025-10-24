Venäjä ei kommentoinut asiaa.
Puolustusliitto Naton mukaan Venäjä on käyttänyt uponneen Estonia-matkustajalaivan hylkyä harjoitusalueena sekä mahdollisesti myös vakoiluun.
Asiasta kertovat useat saksalaismediat, kuten yleisradioyhtiöt WDR ja NDR.
Useat Nato-maat tietävät saksalaismedioiden mukaan, että Estonian hylylle on sijoitettu teknisiä laitteita.
Nämä laitteet mahdollistavat vedenalaisten droonien ja robottien navigoinnin.
Läntiset turvallisuuspiirit uskovat saksalaismedioiden mukaan venäläisten sotilasjoukkojen harjoitelleen vastaavaa toimintaa alueella.
Lisäksi Venäjän epäillään hyödyntäneen hylkyä vakoiluun. Estonia-laivaan on piilotettu sensoreita, saksalaismediat kirjoittavat. Näillä sensoreilla Venäjä taltioisi Naton sota-alusten potkureiden ääniä ja muita tunnusmerkkejä.
Sotilaslähteiden mukaan hylyn sijainti tekee siitä ihanteellisen tiedonkeruun kannalta. Uponnut Estonia sijaitsee Suomen, Ruotsin ja Baltian välissä, joten alueella on merkittävä määrä laivaliikennettä.
