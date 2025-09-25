Venäjää koettelee tällä hetkellä valtava polttoaineen saatavuusongelma.

Venäjän medioissa ja useilla Telegram-kanavilla kerrotaan, että jopa joka viides bensa-asema Venäjällä olisi lopettanut bensiinin myynnin.

Uutismedia Nextan mukaan jo 360 huoltoasemaa ympäri maata olisi tyystin suljettu polttoaineen saatavuusvajeesta johtuen.

Eri lähteiden mukaan Venäjällä on yhteensä noin 20 000 bensa-asemaa. Dieselin saatavuuden kerrotaan olevan parempaa.

Kulutus kovaa

Polttoaineen kulutus on Venäjällä tällä hetkellä huipussaan, ja samaan aikaan Ukraina on iskenyt viime aikoina useisiin öljynjalostamoihin rapauttaen polttoaineen tarjontaa.

Sotaa aktiivisesti seuraava Ukrainan sisäministerin entinen neuvonantaja Anton Gerashchenko jakoi somepalvelu X:ssä videoita tuohtuneista venäläisistä, jotka eivät pääse tankkaamaan autoaan.

– Tilanne bensan kanssa ei ole muuttunut. Täällä ei ole jäljellä satasta, ysivitosta, ei edes ysikakkosta. Vain dieseliä on jäljellä.

– Minulla on enää bensaa 40 kilometriksi, se on sitten siinä. Belgorodista ei saa enää bensaa! Päivittelee venäläinen autoilija bensatankilla.

Polttoaineen sanotaan olevan tällä hetkellä Venäjällä myös äärimmäisen kallista, eikä moni koe enää sen ostamista kannattavaksi. Monilla alueilla on jouduttu myös aloittamaan bensan säännöstely, rajoittaen polttoaineen kertaoston 10–20 litraan per henkilö, kertoo The Moscow Times.

Krimin miehityshallinnon johtaja: Asia kunnossa

Pahin tilanteen kerrotaan olevan erityisesti Ukrainalle kuuluvalla mutta Venäjän miehittämällä Krimillä, jossa noin puolet huoltoasemista ei enää myy bensaa, kertoo The Kyiv Independent.

Krimin venäläisen miehityshallinnon johtaja Sergei Aksjonov rauhoitteli ihmisiä Telegram-kanavallaan.

– Pyydän Krimin asukkaita ja vierailijoita olemaan kärsivällisiä, Aksjonov kertoo.

Hänen mukaansa asia on kunnossa, toimenpiteitä on jo tehty ja, että ongelma "ratkeaa pian".

– Koska jotkut jalostamot eivät ole toiminnassa, olemme kohdanneet ongelmia ja häiriöitä polttoaineen toimituksissa, Aksjonov visersi Telegramissa kansalaisille kohdennetussa viestissä.

Aksjonovin mukaan dieseliä saa yhä Krimiltä tällä hetkellä, mutta 95- ja 92-laadun bensiiniä autoilijat joutuvat odottamaan mahdollisesti päivistä viikkoihin.

Ukrainan iskut ja kausivaihtelu taustalla

Miehityshallinnon johtaja ei mainitse videollaan lainkaan sitä, mistä valtava bensiinipula johtuu.

Polttoaineen kulutus on ollut Venäjällä kausittaisvaihtelun takia huipussaan, ja samaan aikaan Ukraina on iskenyt lukuisiin öljynjalostamoihin. ISW:n arvion mukaan Ukraina on onnistunut iskuillaan katkaisemaan ainakin hetkellisesti yli 15 prosenttia Venäjän öljynjalostuskapasiteetista.

Venäjä on yrittänyt reagoida kammottavaan tilanteeseen myös lisäämällä raakaöljyn vientiä ulkomaille noin 200 000 barrelin päivävauhtia.

Raakaöljyn viennin kasvattaminen tuo lyhyellä tähtäimellä Venäjälle tuloja, mutta samalla tilanne vaikuttaa maan talouden sisäiseen vakauteen.

Öljyntuottajamaa Venäjä on kipuillut bensiinin riittävyyden kanssa jo ennen Ukrainan viimeisimpiä iskuja. Se on joutunut turvautumaan tänäkin vuonna bensiinin vientikieltoon.