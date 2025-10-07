Gazan avustuslaivoilta kiinni otettujen suomalaisten kohtelusta Israelissa ei ole tullut ulkoministeriön tietoon mitään sellaista, mikä edellyttäisi erityisiä toimenpiteitä. Asiasta kertoo konsulipäällikkö Jussi Tanner.
Tannerin mukaan tilanne on varmasti ollut kiinni otetuille kuormittava, mutta ministeriön tietojen mukaan kiinniotot ovat kuitenkin noudattaneet tavanomaisia menettelyjä. Ministeriön tietoon ei ole tullut erityisiä toimenpiteitä vaativia perus- tai ihmisoikeuksien loukkauksia.
Aktivistit ovat kertoneet, ettei heitä kohdeltu Israelissa inhimillisesti.