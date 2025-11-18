Juuri nyt Avaa

Lausumassa valtuutetaan lisäksi Gazan palestiinalaisista koostuvan asiantuntijakomitean perustaminen. Kyseisen komitean vastuulla olisivat Gazan päivittäiset siviili- ja hallintotoiminnot.

Julkilausuma muun muassa valtuuttaa YK:n jäsenmaat muodostamaan kansainväliset joukot Gazan raja-alueiden turvaamiseksi ja kaistan demilitarisoimiseksi.

– Tämä jää historiaan yhtenä YK:n isoimmista hyväksynnöistä, johtaa rauhan lisääntymiseen kaikkialla maailmassa ja on todella historiallinen hetki, hän kuvaili.

Hyväksynnän jälkeen Trump kiitti kaikkia turvallisuusneuvoston maita sekä muita suunnitelmaansa tukeneita valtioita Truth Social -palvelussaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin suunnitelma sai neuvoston kokouksessa 13 jäsenmaan tuen. Kiina ja Venäjä pidättäytyivät äänestämästä.

Edellytykset palestiinalaisvaltion perustamiselle voisivat julkilausuman mukaan olla olemassa sen jälkeen, kun palestiinalaishallinto on uudistettu ja Gazan jälleenrakennus on saatu käyntiin.

Turvallisuusneuvoston nyt antama valtuutus väliaikaishallinnolle ja kansainvälisille joukoille on voimassa vuoden 2027 loppuun saakka.

Hamas tyrmäsi julkilausuman

Gazaa hallitseva äärijärjestö Hamas tyrmäsi julkilausuman heti turvallisuusneuvoston päätöksen jälkeen.

– Tämä julkilausuma ei riitä vastaamaan palestiinalaisten poliittisiin ja humanitaarisiin vaatimuksiin ja oikeuksiin, Hamas kirjoitti lausunnossaan.