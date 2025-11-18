YK:n turvallisuusneuvosto on hyväksynyt Gazan-rauhansuunnitelmaa tukevan julkilausuman.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin suunnitelma sai neuvoston kokouksessa 13 jäsenmaan tuen. Kiina ja Venäjä pidättäytyivät äänestämästä.
Hyväksynnän jälkeen Trump kiitti kaikkia turvallisuusneuvoston maita sekä muita suunnitelmaansa tukeneita valtioita Truth Social -palvelussaan.
– Onnittelut maailmalle, Trump sanoi päivityksessään.
– Tämä jää historiaan yhtenä YK:n isoimmista hyväksynnöistä, johtaa rauhan lisääntymiseen kaikkialla maailmassa ja on todella historiallinen hetki, hän kuvaili.
Julkilausuma muun muassa valtuuttaa YK:n jäsenmaat muodostamaan kansainväliset joukot Gazan raja-alueiden turvaamiseksi ja kaistan demilitarisoimiseksi.
Julkilausumatekstissä myös toivotetaan tervetulleeksi väliaikaishallinnon perustaminen Gazan jälleenrakennuksen tukemiseksi. Trump on sanonut johtavansa itse tätä niin kutsuttua rauhanneuvostoa.
Lausumassa valtuutetaan lisäksi Gazan palestiinalaisista koostuvan asiantuntijakomitean perustaminen. Kyseisen komitean vastuulla olisivat Gazan päivittäiset siviili- ja hallintotoiminnot.