Pfizerin koronarokote saattaa estää tartuntoja luultua huonommin – Israelissa tautitapaukset taas kasvussa

Tartunnat lähteneet uudestaan nousuun

Tämän vuoksi Israel löyhensi sosiaalisten kontaktien rajoituksia sekä poisti maskipakon, jota on osittain palautettu viime päivinä. Samaan aikaan deltavariantti on alkanut levitä maassa.

Myös rokotustahti on hidastunut selvästi, sillä maa saavutti Our World in Data -sivuston mukaan 60 prosentin kattavuuden ensimmäisen annoksen jo ennen toukokuun puoliväliä eikä se ole juuri siitä noussut. Toisen annoksen on saanut lähes yhtä moni.