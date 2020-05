Israelin poliittinen kriisi päättyy – maa saa viimein hallituksen

– Israel selvisi poliittisesta kriisistä ja sai hallituksen, mutta se, miten elinvoimainen se on, jää nähtäväksi. Hyvin paljon vaikeita kysymyksiä jäi auki. muistuttaa konfliktinratkaisujärjestö CMI:n Lähi-idän asiantuntija Mikko Patokallio.

– Vaikka he eivät löytäneet juridisia esteitä Netanjahun jatkamiselle, niin moraalisesti tilannetta pidettiin epäsuotavana, koska syytteet pääministeriä vastaan on nostettu, ja oikeudenkäynti alkaa kevään mittaan.

Peruskallio Bibi

Netanjahu on Israelin nykypolitiikan peruskallio, josta taannoin tuli maan historian pitkäaikaisin pääministeri, kun hän ohitti Israelin perustajan David Ben-Gurionin.

– Hän tosiaan näyttää jollain ihmeen kaupalla selviytyvän hyvinkin vaikeista tilanteista, jotka olisivat muita poliitikkoja kaataneet, mutta totta kai tämä on erittäin haastavaa hänellekin. Nyt tarvitaan vielä suurempia ihmetekoja, että hän saa tilanteen pidettyä hallinnassa, Patokallio summaa.

– Näyttää siltä, että Netanjahun henkilöä vastaan kohdistuva koalitio on koko ajan kasvamassa. Toisaalta Netanjahu on ollut pitkään niin keskeinen ja iso tekijä Israelin politiikassa, että on hyvin vaikea nähdä tilannetta, jossa hän ei olisi lainkaan mukana kuvioissa.