Ranska suivaantui Netanjahun syytöksistä – ministeri: Antisemitismiä käytetään keppihevosena

Ranskan Eurooppa-ministeri Benjamin Haddad vilkutti poistuessaan presidentin Elysee-palatsista Pariisissa 16. huhtikuuta 2025.
Ranskan Eurooppa-ministeri Benjamin Haddad vilkutti poistuessaan Elysee-palatsista Pariisissa 16. huhtikuuta.AFP / Lehtikuva / Ludovic Marin
Julkaistu 19.08.2025 21:37

MTV UUTISET – STT

Ranskalaisministerin mukaan Israel käyttää antisemitismiä keppihevosena.

Ranska suivaantui tiistaina Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun syytöksistä. 

Netanjahu kirjoitti Ranskan presidentille Emmanuel Macronille osoittamassaan kirjeessä, että presidentin viimekuinen ilmoitus Palestiinan valtion tulevasta tunnustamisesta on omiaan ruokkimaan antisemitismiä.

– Ilmoituksenne Palestiinan valtiosta valaa öljyä antisemitismin tuleen. Se ei ole diplomatiaa, se on myönnytys, Netanjahu kirjoitti.

– Se palkitsee Hamasin terrorin, jyrkentää Hamasin vastarintaa panttivankien vapauttamisessa, rohkaisee niitä jotka uhkailevat Ranskan juutalaisia ja kannustaa juutalaisvihaan, joka vaanii kaduillanne.

Ranskan Eurooppa-ministeri Benjamin Haddad vastasi tiistaina Netanjahun arvosteluun radiohaastattelussa todeten, ettei Ranska kaipaa oppituntia taistelussa antisemitismiä vastaan. 

Haddadin mukaan Israel käyttää antisemitismiä keppihevosena omien päämääriensä ajamiseksi.

Lisää aiheesta:

Netanjahu syyttää Ranskaa ja Britanniaa Hamasin rohkaisemisesta: "Luulevat edistävänsä rauhaa"Israel hyökkäsi Macronia vastaan: "Me muistamme, mitä tapahtui juutalaisille Ranskassa"Israelin valtiovarainministeri tyrmäsi Gazan tulitaukosopimuksenIsrael syyttää Irlantia juutalaisvastaisuudestaNetanjahu: Kiista USA:n asetoimitusten vähenemisestä ratkaistaan pianNetanjahu kiihdytti sanasotaa Yhdysvaltoja vastaan: "Siedän henkilökohtaisia hyökkäyksiä" – USA ei tiedä mistä hän puhuu
IsraelRanskaPalestiinaGazaUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Israel