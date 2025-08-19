Ranska suivaantui Netanjahun syytöksistä – ministeri: Antisemitismiä käytetään keppihevosena

Ranskalaisministerin mukaan Israel käyttää antisemitismiä keppihevosena.
Ranska suivaantui tiistaina Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun syytöksistä.
Netanjahu kirjoitti Ranskan presidentille Emmanuel Macronille osoittamassaan kirjeessä, että presidentin viimekuinen ilmoitus Palestiinan valtion tulevasta tunnustamisesta on omiaan ruokkimaan antisemitismiä.
– Ilmoituksenne Palestiinan valtiosta valaa öljyä antisemitismin tuleen. Se ei ole diplomatiaa, se on myönnytys, Netanjahu kirjoitti.
– Se palkitsee Hamasin terrorin, jyrkentää Hamasin vastarintaa panttivankien vapauttamisessa, rohkaisee niitä jotka uhkailevat Ranskan juutalaisia ja kannustaa juutalaisvihaan, joka vaanii kaduillanne.
Ranskan Eurooppa-ministeri Benjamin Haddad vastasi tiistaina Netanjahun arvosteluun radiohaastattelussa todeten, ettei Ranska kaipaa oppituntia taistelussa antisemitismiä vastaan.
Haddadin mukaan Israel käyttää antisemitismiä keppihevosena omien päämääriensä ajamiseksi.