Israelin parlamenttivaalien jälkeen edessä voi olla taas pattitilanne – voitonvarma Netanjahu ja poliittinen tulokas ovat tasoissa mielipidemittauksissa

Pitkäaikainen pääministeri Benjamin Netanjahu on esiintynyt julkisuudessa voitonvarmana. Vaikka hänet tunnetaan tarmokkaana ja kovapuheisena tahtopoliitikkona, ei ole selvää, että hänen johtamansa Likud-puolue voittaa vaalit. Vielä vähemmän varmaa on, että Netanjahusta tulee seuraava pääministeri.

Netanjahun vaalivankkurin rattaisiin heittää kapuloita Israelin sinivalkoinen liittouma, joka on mielipidemittauksissa tasoissa Netanjahun Likudin kanssa.

Kova tai tiukka linja



Netanjahun mahdollinen jatko pääministerinä merkitsee kovan politiikan jatkumista, sillä hän on luvannut vaalikampanjassa muun muassa, että liittäisi Länsirannan siirtokuntia virallisesti osaksi Israelia.

Gantz on väläytellyt neuvotteluiden avaamista palestiinalaisten kanssa. Tutkijatohtori Timo R. Stewart Helsingin yliopistosta arvioi, että Gantzin vahvasta sotilastaustasta voisi olla etua.

– Israelissa on helpompi luottaa siihen, että jos myönnytyksiä tehdään, ne tekee henkilö, joka ymmärtää kovan turvallisuuden päälle. Että hän ei tee niitä hyväuskoisuuttaan, vaan ajatellen turvallisuutta ja mahdollisia riskejä.

Korruptiotutkinnan kohteena oleva Netanjahu on koventanut puheitaan ja hakee entistäkin selkeämmin ääniä uskonnolliselta laidalta, huomauttaa Lähi-idän tutkija Mikko Patokallio konfliktinratkaisujärjestö CMI:stä.

– Jos Netanjahu nousee hallitukseen uskonnollisten puolueiden avulla, hän joutuu nojaamaan vielä vahvemmin niiden tukeen ja on ehkä palveluksen velkaa. Tällä voisi olla merkittäviä vaikutuksia jo nyt äärimmäisen heikossa hapessa olevalle Lähi-idän rauhanprosessille.

Rauhantahtoa vain rajallisesti



Stewart huomauttaa, että poliittinen tahto rauhaan on tällä hetkellä maassa ylipäätään varsin alhainen.

– Nykytilanne ei ole Israelin kannalta ideaali, mutta siedettävä. Palestiinalaisten kannalta se on todella vaikea. Koska se on Israelin kannalta siedettävä, niin sille, että joku tekee vaikeita päätöksiä tai ryhtyy ajamaan politiikkaa, jolla on paljon vastustajia, ei ole nyt tilausta tai onnistumisen mahdollisuuksia.