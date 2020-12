Israelissa edessä neljännet vaalit kahden vuoden sisään – "hallitus oli vähän tällainen pakkoliitto alun alkaenkin"

Netanjahu joutuu kampanjoimaan vaikeassa tilanteessa

Netanjahu on saanut paljon kritiikkiä koronakriisin hoidosta, ja hän olisi todennäköisesti toivonut, että vaalit olisivat olleet vasta sitten, kun merkittävä osa kansasta on ehditty rokottaa.

– Koronaresponssi on selkeästi nyt se merkittävin asia, ja Netanjahun henkilö on toinen.

Poliittinen järjestelmä vaikeuksissa

Maan puoluekenttä on pirstaleinen, ja perinteinen oikeisto-vasemmisto-jako on murtunut. Koska Israelissa on konsensus siitä, että hallitusta ei voi muodostaa arabipuolueiden tuella, on enemmistöhallituksen kasaan saaminen vaikeaa.