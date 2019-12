Kolmannet parlamenttivaalit vuoden sisään – Israel on karmeassa poliittisessa umpikujassa, josta ei pääse eteenpäin: "Politiikka on likaista"

Tämä on osoitus siitä, että maassa ollaan poliittisessa umpikujassa, josta ei päästä eteenpäin, sanoo Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola.

– Tämä kertoo osin järjestelmästä ja siinä olevista rakenteellisista ongelmista eli että ei ole selviä enemmistöjä. Toinen tekijä on tietysti pääministeri Benjamin Netanjahun persoona.

Israelissa on hyvin voimakkaasti suhteelliseen vaalitapaan perustuva järjestelmä. Tällöin ei Juusolan mukaan ylipäätään ole helppo muodostaa koalitiota silloin, kun on hyvin erilaisia poliittisia mielipiteitä. Tässä on kyse enemmän tai vähemmän pysyvästä tilanteesta.